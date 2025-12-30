Potenziavano i motori delle e-bike | sequestrate 295 bici e due denunce

Nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine, sono state sequestrate 295 biciclette elettriche potenziate illegalmente, e sono state presentate due denunce per frode commerciale nei confronti di due cittadini di origine pakistana e indiana. L’attività mirava a contrastare il mercato di biciclette con motori modificati per migliorare le prestazioni in modo non autorizzato.

(Adnkronos) – Potenziavano i motori e le prestazioni delle biciclette elettriche. Per questo motivo i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un pakistano e un indiano per frode nell’esercizio del commercio. Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

