Porta a porta Cambiano alcuni orari

È stato annunciato un aggiornamento nel calendario della raccolta porta a porta, con alcune modifiche agli orari previsti. Ascit ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2026, la raccolta sarà sospesa. Si consiglia di consultare le nuove disposizioni per evitare disguidi e mantenere una corretta gestione dei rifiuti.

Camba il calendario della raccolta porta a porta. Lo ha annunciato Ascit ricordando che il 1 gennaio 2026 la raccolta è di fatto sospesa. Nel dettaglio le modifiche del calendario della raccolta porta a porta nel Comune di Capannori prevede nella zona 1 il ritiro del vetro che sarebbe previsto il 1 gennaio 2026 viene posticipato al 3 gennaio; nella zona di raccolta 2 invece il primo giorno dell'anno non sarà proprio effettuata la raccolta. Nella zona 3, invece, il ritiro della carta che era prevista il 1 gennaio 2026 viene anticipato al 30 dicembre. Nella zona 4 invece il ritiro della carta sempre prevista per il 1 gennaio 2026 viene rimandato al 5 gennaio; nella zona 5, sempre la raccolta della carta con il sistema porta a porta viene effettuata il 31 dicembre; mentre nella zona 6, sempre la raccolta della carta salta al 2 gennaio.

