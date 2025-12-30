Pontecagnano droga nascosta sotto il letto | arrestato un uomo per spaccio

A Pontecagnano, un uomo di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver nascosto droga sotto il letto. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dal Commissariato di Battipaglia, che ha trovato e sequestrato la sostanza illecita. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità nel territorio.

Droga nascosta sotto il letto, arrestato un cittadino marocchino - L'articolo Droga nascosta sotto il letto, arrestato un cittadino marocchino proviene da OttoPagine. msn.com

Droga nascosta sotto la sabbia, a processo - I due uomini fuggirono davanti alla polizia locale: si rifiutarono di fornire le proprie generalità e scapparono lungo la ferrovia Lo avevano trovato in spiaggia in pieno inverno, in compagnia di un ... ilrestodelcarlino.it

PONTECAGNANO - In possesso di droga e materiale di spaccio, arrestato un uomo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.