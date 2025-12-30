Pontecagnano droga nascosta sotto il letto | arrestato un uomo per spaccio
A Pontecagnano, un uomo di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver nascosto droga sotto il letto. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dal Commissariato di Battipaglia, che ha trovato e sequestrato la sostanza illecita. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità nel territorio.
Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata effettuata a Pontecagnano Faiano, a seguito di un controllo mirato che ha portato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Mozzate, minore arrestato per spaccio dopo una lite in casa: trovata la droga nascosta nei tubi del lavandino
Leggi anche: Droga nascosta tra i mobili di casa pronta per lo spaccio nel quartiere di Modena: arrestato 54enne
Pontecagnano, droga nascosta sotto il letto: arrestato un uomo per spaccio.
Pusher marocchino scoperto a Pontecagnano Faiano con la droga nascosta sotto il letto. Arrestato - Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe ... ondanews.it
Droga nascosta sotto il letto, arrestato un cittadino marocchino - L'articolo Droga nascosta sotto il letto, arrestato un cittadino marocchino proviene da OttoPagine. msn.com
Droga nascosta sotto la sabbia, a processo - I due uomini fuggirono davanti alla polizia locale: si rifiutarono di fornire le proprie generalità e scapparono lungo la ferrovia Lo avevano trovato in spiaggia in pieno inverno, in compagnia di un ... ilrestodelcarlino.it
PONTECAGNANO - In possesso di droga e materiale di spaccio, arrestato un uomo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.