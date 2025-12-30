Ponte sullo Stretto e centri in Albania i due maxi-flop targati Meloni-Salvini

Il governo Meloni-Salvini ha sostenuto importanti iniziative nel 2025, ma non sono mancate le difficoltà. In particolare, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e la realizzazione dei centri per migranti in Albania hanno incontrato ostacoli e critiche, evidenziando limiti nelle strategie adottate. Questi episodi rappresentano due delle principali sfide affrontate dall’esecutivo nel corso dell’anno.

Nonostante il governo, forte di una maggioranza parlamentare litigiosa ma granitica, abbia potuto dettare legge (è il caso di dirlo) per tutto il 2025, su due questioni ha inesorabilmente e inequivocabilmente toppato: Ponte sullo stretto di Messina e i due centri per migranti in Albania. Il Ponte, un fallimento targato Salvini. Il primo grande fallimento – quello dell'opera faraonica – ha un nome e un cognome: Matteo Salvini. Nonostante il vice-premier e ministro per le Infrastrutture abbia più volte annunciato l'avvio dei cantieri, l'opera non ha mai visto muoversi neanche un sasso per un insieme di problemi tecnici, ambientali, procedurali ed economici.

Meloni usa la feste per attaccare la magistratura e limitare i controlli allo sperpero di denaro pubblico - La Corte dei Conti aveva bocciato il Ponte sullo Stretto e indagava sui Centri in Albania. gayburg.com

Ponte sullo Stretto, al Comune di Villa San Giovanni si alza forte l’urlo dei sostenitori della grande opera: “governo continua percorso virtuoso, l’iter procede ... - “Nell’ultimo dibattito consiliare di Villa San Giovanni, le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Marco Santoro hanno segnato un punto fermo: il Ponte sullo Stretto di Messina non è un progetto ... strettoweb.com

Mentre Salvini gioca con il suo nuovo modellino di ponte sullo stretto, i pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2026 aumentano dell'1,5%. Altro che ponte, Salvini occupati delle vere priorità degli italiani e se non sei in grado vai a casa. PS: L'immagine non è gen - facebook.com facebook

La Corte dei Conti aveva bocciato il Ponte sullo Stretto e indagava sui Centri in Albania e Meloni lo aveva annunciato: la destra avrebbe “riformato” la Corte dei Conti. Oggi, durante le festività natalizie, la destra lo ha fatto, proseguendo lo smantellamento della x.com

