Ponte sul Rimaggio è polemica Brunori | Riunione a porte chiuse

Il ponte sul Rimaggio e l’area del mercato sono al centro di una discussione che coinvolge residenti, commercianti e amministrazione comunale. La riunione svoltasi ieri pomeriggio, a porte chiuse, ha suscitato reazioni nel centrodestra, che denuncia mancanza di trasparenza. La questione riguarda il futuro di un’area strategica del centro cittadino e il metodo con cui vengono prese le decisioni.

Una riunione "a porte chiuse" che fa infuriare il centrodestra. L’incontro in questione, effettuato ieri pomeriggio nel palazzo comunale, ha coinvolto residenti e attività commerciali del centro sul futuro dell’area del mercato e del ponte sul Rimaggio. Non ammesse, invece, le forze politiche: "Alla nostra richiesta di partecipazione – spiega il capogruppo della Lega Daniele Brunori - avanzata sia come rappresentanti delle opposizioni sia come semplici cittadini, è stato risposto negativamente. Evidentemente, su un tema che incide sulla vita urbana, sulla viabilità e sull’ economia locale, il confronto è ritenuto utile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

