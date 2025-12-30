Ponte sul fosso Mascarello | sbloccato l' iter per il finanziamento dell' opera

È stato sbloccato l’iter per il finanziamento del restauro del ponte sul fosso Mascarello a Foce Verde, chiuso al transito da alcuni anni. Ora la progettazione può proseguire, permettendo di avvicinarsi a una soluzione definitiva per la riapertura e la messa in sicurezza dell’opera. L’intervento rappresenta un passo importante per il ripristino di questa infrastruttura nel rispetto delle esigenze della comunità e della sicurezza.

Il finanziamento è quello giusto, la progettazione del restauro del ponte sul fosso Mascarello a Foce Verde, chiuso al transito da anni, può proseguire. La Sogin (Società di gestione degli impianti nucleari) e il Comune di Latina rendono noto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

