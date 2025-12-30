Ponte sul fosso Mascarello | sbloccato l' iter per il finanziamento dell' opera

È stato sbloccato l’iter per il finanziamento del restauro del ponte sul fosso Mascarello a Foce Verde, chiuso al transito da alcuni anni. Ora la progettazione può proseguire, permettendo di avvicinarsi a una soluzione definitiva per la riapertura e la messa in sicurezza dell’opera. L’intervento rappresenta un passo importante per il ripristino di questa infrastruttura nel rispetto delle esigenze della comunità e della sicurezza.

Il finanziamento è quello giusto, la progettazione del restauro del ponte sul fosso Mascarello a Foce Verde, chiuso al transito da anni, può proseguire. La Sogin (Società di gestione degli impianti nucleari) e il Comune di Latina rendono noto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Ponte Mascarello, niente ricostruzione, mancano i fondi Leggi anche: Il governo "sottrae" fondi al Ponte dopo il rallentamento dell'iter Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sbloccato il finanziamento per il ponte Mascarello, via libera ai lavori - Il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sblocca l'iter, il sindaco Celentano: "Un risultato concreto per Latina" ... latinaoggi.eu

Piazza Camaiti, realizzata negli anni ’60 dall’allora sindaco Armando De Fabbris, rappresenta un luogo fortemente simbolico per la comunità carpinetana. Un tempo quest’area non era che un fosso attraversato dal Ponte di Santa Maria, dove l’acqua di Cima - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.