Ponte Nossa perde il controllo dell’auto e finisce nella rotatoria

Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre, un giovane di 24 anni di Clusone ha perso il controllo della sua auto lungo la Statale 671 a Ponte Nossa, finendo all’interno di una rotatoria. L’incidente si è verificato in prossimità di Clusone e non ha causato feriti. La dinamica è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Ponte Nossa. Poco dopo la mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre un 24enne di Clusone, mentre percorreva la Statale 671 in direzione Clusone, alla guida di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo all'interno della rotonda. Un impatto violento che ha danneggiato la segnaletica verticale. Il giovane è sceso illeso dall'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone che lo hanno sanzionato.

