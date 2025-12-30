Ponte di Tiberio e Parco del mare Il 2026 sarà l’anno dei cantieri

Nel 2026 si concluderanno importanti interventi pubblici a Rimini, tra cui il completamento del ponte di Tiberio e dei lavori al Parco del Mare. Questo sarà anche l’anno in cui scadranno i termini per le opere finanziate con i fondi del PNRR, segnando un momento chiave per lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città.

Il 2026 sarà l'anno del ponte di Tiberio. L'anno che verrà diventerà il momento conclusivo di diverse opere pubbliche, trattandosi anche del periodo in cui scadranno i termini per le opere finanziate con i fondi del Pnrr. Arriverà il parcheggio interrato in piazza Marvelli ed arriveranno gli asili. Opere pubbliche che giungono a compimento. Ma se si guarda alle nuove opere pronte a partire, ecco che il 2026 sarà l'anno dell'antico ponte romano. Non ci sarà da attendere molto. Anzi, i lavori partiranno già in gennaio. Terminate le festività potrà partire il lavoro di restauro di uno dei gioielli che Rimini custodisce.

Il ponte di Tiberio e Borgo San Giuliano tra storia e memoria - Lasciata la palata del porto, si segue il fiume Marecchia che come un filo sottile conduce al Ponte di Tiberio (fu però Augusto a imporne l’erezione per decreto imperiale), un po’ lo spartiacque tra ... ilsole24ore.com

I CANTIERI DEL 2026 - Si parte già a gennaio, quando lasciate alle spalle le feste, si comincerà l’importante lavoro di restauro di uno dei gioielli più pregiati del patrimonio storico riminese: il ponte di Tiberio - facebook.com facebook

