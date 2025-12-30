Policlinico Nicola Scichilone eletto presidente nazionale della Società italiana di pneumologia

Nicola Scichilone, direttore dell’unità di Pneumologia del Policlinico “Paolo Giaccone” e docente all’Università, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di pneumologia (SIP). La sua nomina rappresenta un riconoscimento importante nel campo delle malattie respiratorie, evidenziando il ruolo di leadership e competenza nel settore. Questa nomina rafforza l’impegno della SIP nel promuovere la ricerca e le migliori pratiche cliniche in pneumologia a livello nazionale.

Nicola Scichilone, direttore dell’unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico “Paolo Giaccone” e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio dell’Università, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di pneumologia (SIP). Il neo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Policlinico, Nicola Scichilone eletto presidente nazionale della Società italiana di pneumologia Leggi anche: Il dottor Marco Biagini eletto presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria Leggi anche: Arezzo, il dottor Marco Biagini eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Policlinico Palermo, a ottobre due nuovi ambulatori per Bpco - Nell'Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, diretta dal professore Nicola Scichilone, entreranno in funzione due nuovi ambulatori specialistici: il 16 ottobre quello ... ansa.it Affrontare un intervento significa anche chiedersi cosa aspettarsi dopo l’anestesia. Il Dott. Nicola Langiano, Responsabile di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Abano Terme, spiega in modo semplice e rassicurante cosa avviene nel post-operatorio e c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.