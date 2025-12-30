Nel cuore di Citylife, tra poesie e spade di luci, si svolge un incontro tra amico e poeta. Da Cucchi in via Vincenzo Monti, passando per via Reggimento Savoia Cavalleria, si uniscono parole e riflessioni. Questa breve cronaca racconta un momento di scambio tra il noto poeta Giancarlo Pontiggia, autore di

Cucchi Da via Vincenzo Monti entro in via Reggimento Savoia Cavalleria dove ho appuntamento con l’amico Giancarlo Pontiggia, poeta tra i nostri migliori, del quale è uscito quest’anno “ La materia del contendere “ (Garzanti, p.100, 18 euro), in cui il pensiero attivo entra nella concretezza viva delle cose e dell’esserci, nella forza della scrittura. Abita in questa breve via, di cui ha scritto una volta che, "nonostante il nome altisonante, era la più piccola di Milano, la meno abitata, la più onirica". Ma ora le cose sono cambiate e infatti mi dice che sul palazzo dove vive "incombono le forme spaesanti dei grattacieli di CityLife, con le loro spade di luci: specchi ustori che colpiscono le finestre delle mie stanze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poesie, Citylife e quelle: "spade di luci"

Leggi anche: Garlasco, la scoperta sconvolgente: quelle luci accese nella casa della nonna…

Leggi anche: Cosa sono quelle luci sulla Luna? Una coppia di meteore la colpiscono a due giorni di distanza (VIDEO)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Poesie, Citylife e quelle: spade di luci.

CITYLIFE NIGHT RUN - La corsa sotto le stelle di CityLife illuminerà il quartiere che si riconferma per il terzo anno consecutivo punto di riferimento del wellness e dello stile di vita attivo per tutti i milanesi. 4actionsport.it