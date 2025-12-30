La Commissione europea ha approvato l’erogazione dell’ottava rata del Pnrr all’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, in riconoscimento del raggiungimento di 32 obiettivi tra target e milestone. Con questa somma, il paese conferma il suo ruolo di leader nel percorso di riforme e investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’Italia porta a casa l’ottava rata del Pnrr. La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro a seguito del raggiungimento di 32 obiettivi tra target e milestone. Contestualmente è partita anche la richiesta per la nona e penultima tranche del Piano, di identico importo, che verrà erogata “a seguito dell’iter di valutazione in sede europea, finalizzato a verificare il conseguimento delle milestone e dei target previsti” la sottolineatura di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo. “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%” le parole del primo ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pnrr, via libera all’ottava rata. Meloni: “Italia capofila”

Leggi anche: Erogata l'ottava rata del Pnrr da 12,8 miliardi all'Italia. Meloni: "Siamo capofila in Europa"

Leggi anche: Pnrr, dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia: erogati 12,8 miliardi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pnrr, pioggia di miliardi sull’Italia: via libera Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi - La Commissione europea ha infatti erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi il totale delle risorse finora incassate, cioè il 79% della dotazione ... unionesarda.it