Pnrr l’Ue eroga l’ottava rata all’Italia | risorse per 12,8 miliardi di euro

La Commissione europea ha ufficialmente erogato l’ottava tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa somma rappresenta un passo importante nel percorso di investimenti e riforme previsti dal piano, volto a sostenere la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile del Paese.

“Oggi la Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”. Così sui social il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. “Questa nuova tranche – aggiunge – sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

