L’Italia ha ricevuto l’ottava rata del PNRR e ha inviato la richiesta per la nona, per un totale di 12,8 miliardi di euro. Questi fondi rappresentano un passo importante nel percorso di sviluppo e riforma del paese, rafforzando la partecipazione italiana nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’Italia rafforza la sua posizione in Europa sul fronte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Oggi, la Commissione europea ha trasferito al nostro Paese l’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre sul raggiungimento di 32 obiettivi, suddivisi in 16 target e 16 milestone. Nella stessa giornata, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano, anch’essa pari a 12,8 miliardi di euro. Con l’ottava rata, l’Italia raggiunge così un totale di 153,2 miliardi di euro ricevuti, pari al 79% della dotazione complessiva del PNRR, superando di gran lunga la media europea del 60%. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - PNRR, l’Italia riceve l’ottava rata e invia la richiesta per la nona: 12,8 miliardi in arrivo

Leggi anche: Pnrr, l’Italia riceve 12,8 miliardi: 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata

Leggi anche: Pnrr: via libera all’ottava rata. Vale 12,8 miliardi. Meloni: “Leva per cambiamenti duraturi”. Foti: “Al lavoro sulla nona”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pnrr, gli enti restituiranno i fondi se non raggiungeranno gli obiettivi - L'obiettivo è responsabilizzare Comuni e Regioni sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che richiede un'accelerazione per non perdere le risorse stanziate dall'Europa. corriere.it

Pnrr, Foti: “Verso la riprogrammazione a febbraio ma nessuna proroga”. Cosa sappiamo - L'intervento del neo ministro competente per il Pnrr, succeduto al neo commissario Ue Raffaele Fitto, è arrivato il 12 dicembre, giorno in cui l'Ufficio parlamentare di Bilancio ha affermato che ... tg24.sky.it

Pnrr, perché abbiamo preso tutti quei soldi - Come confermato in questi giorni dal Commissario Gentiloni, i soldi del Pnrr non sono stati ... repubblica.it

Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. Nella stessa x.com

Manovra, Pagano (Pd): "Fallimento Meloni, senza Pnrr Italia in recessione" - facebook.com facebook