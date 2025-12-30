Pnrr dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia | erogati 12,8 miliardi

La Commissione Europea ha approvato l’erogazione dell’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questo stanziamento rappresenta un passo importante nel finanziamento delle strategie di sviluppo e rinnovamento del paese, contribuendo a sostenere progetti e investimenti previsti dal piano.

(Adnkronos) – "Oggi la Commissione Europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati". Così sui social il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto.  "Questa nuova tranche – aggiunge –

