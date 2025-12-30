Pnrr dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia | erogati 12,8 miliardi
La Commissione Europea ha approvato l’erogazione dell’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questo stanziamento rappresenta un passo importante nel finanziamento delle strategie di sviluppo e rinnovamento del paese, contribuendo a sostenere progetti e investimenti previsti dal piano.
(Adnkronos) – "Oggi la Commissione Europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati". Così sui social il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. "Questa nuova tranche – aggiunge – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ok Ue all’ottava rata del PNRR: 12,8 miliardi per l’Italia. Interventi strategici anche su istruzione
Leggi anche: Pnrr: via libera all’ottava rata. Vale 12,8 miliardi. Meloni: “Leva per cambiamenti duraturi”. Foti: “Al lavoro sulla nona”
Pnrr: via libera alla settima Relazione, raggiunti i 50 obiettivi della nona rata - Focus su Alta velocità, idrico e sanità digitale. energiaoltre.it
Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. milanofinanza.it
Pnrr, dall'Ue via libera all'ottava rata all'Italia: 12,8 miliardi - Fitto: 'Risultato conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati' ... adnkronos.com
Il dossier de Il Sole 24 Ore descrive la profonda trasformazione della Medicina Generale in Italia, determinata dall’evoluzione normativa avviata dal Decreto Balduzzi, dagli Accordi Collettivi Nazionali e, più recentemente, dal PNRR e dal DM 77/2022. Al centro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.