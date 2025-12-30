Pnrr dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia | erogati 12,8 miliardi

La Commissione Europea ha approvato l’erogazione dell’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questo stanziamento rappresenta un passo importante nel finanziamento delle strategie di sviluppo e rinnovamento del paese, contribuendo a sostenere progetti e investimenti previsti dal piano.

Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. milanofinanza.it

Pnrr, dall'Ue via libera all'ottava rata all'Italia: 12,8 miliardi - Fitto: 'Risultato conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati' ... adnkronos.com

Il dossier de Il Sole 24 Ore descrive la profonda trasformazione della Medicina Generale in Italia, determinata dall’evoluzione normativa avviata dal Decreto Balduzzi, dagli Accordi Collettivi Nazionali e, più recentemente, dal PNRR e dal DM 77/2022. Al centro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.