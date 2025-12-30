Pnrr Commissione Ue eroga l’ottava rata da 12,8 miliardi

La Commissione europea ha recentemente erogato l’ottava rata del PNRR italiano, per un importo di 12,8 miliardi di euro. La notizia è stata comunicata da Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione, attraverso un post su X. Questa tranche rappresenta un passo importante nel processo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto a sostenere lo sviluppo e le riforme in Italia.

La Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Lo ha annunciato con un post su X Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme. “Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”. “Questa nuova tranche sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese”, ha aggiunto l’ex ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

