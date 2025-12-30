Pnrr | Bignami ' strategia chiara e forte sinergia istituzionale'

L’erogazione dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, conferma il buon andamento del Piano. Secondo Bignami, si tratta di un risultato che riflette una strategia chiara e una forte sinergia istituzionale, elementi fondamentali per garantire un’implementazione efficace delle riforme e degli investimenti previsti.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'erogazione dell'ottava rata del Pnrr per un valore di 12,8 miliardi di euro rappresenta un risultato di straordinaria importanza che certifica, il grande lavoro svolto dal Governo Meloni, capace di garantire un ritmo solido di attuazione del Piano e una qualità elevata delle riforme e degli investimenti messi in campo. Questo traguardo, assieme alla richiesta della nona rata inoltrata questa mattina, è frutto di una strategia chiara e di una forte sinergia istituzionale: il lavoro portato avanti dal precedente ministro Raffaele Fitto e quello dell'attuale ministro Tommaso Foti si inseriscono in un percorso coerente, che ha consentito all'Italia di rispettare gli impegni assunti e di rafforzare la propria credibilità nei confronti delle istituzioni europee". 🔗 Leggi su Iltempo.it

