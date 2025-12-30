Se hai apprezzato lo stile di Vince Gilligan, ecco cinque serie che meritano una visione. Ogni titolo offre riflessioni su temi come identità, coscienza, isolamento e il senso di controllo, attraverso narrazioni avvincenti e ambientazioni diverse. Un’occasione per scoprire nuovi mondi e approfondire gli aspetti più complessi della mente umana, mantenendo uno sguardo attento e riflessivo.

Un caleidoscopio di serie che esplorano identità, coscienza, solitudine e controllo: dal labirinto mentale di Black Mirror alle distorsioni della realtà in Westworld. Il mondo è più bello perché non è vario. oppure è così che va in avaria? Questa è la premessa di Pluribus. Quando il noi vince sull'io, quando la tristezza non è concessa, quando restare sé stessi, è fantascienza, è così che un racconto televisivo inizia a scalfire le ossa dell'immaginario collettivo, come ha fatto l'opera di Vince Gilligan, che intreccia distopia, satira filosofica e dramma esistenziale. Un lavoro immenso, magnifico e terribilmente eloquente, che dopo la trasmissione, fa sorgere il desiderio di esplorare universi narrativi affini, mondi che si specchiano nella stessa inquietudine, nello stesso sforzo di indagare la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pluribus: 5 serie da vedere se avete amato lo show di Vince Gilligan

Leggi anche: Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante: il nuovo teaser con Rhea Seehorn lo conferma

Leggi anche: Vince Gilligan torna alla fantascenza con Pluribus. Atmosfere da X-Files: cosa aspettarsi dalla nuova serie

