playstation xbox e nintendo devono unificare le console con un formato comune per shawn layden

Secondo Shawn Layden, ex CEO di PlayStation, l’industria delle console ha raggiunto un limite strutturale che ne limita la crescita. Per superare questo ostacolo, sarebbe necessario unificare i formati tra PlayStation, Xbox e Nintendo. Questa proposta mira a favorire l’interoperabilità e migliorare l’esperienza degli utenti, segnando un possibile punto di svolta nel settore videoludico.

Secondo Shawn Layden, ex CEO di PlayStation, l’industria console ha raggiunto da anni un limite strutturale che le impedisce di crescere davvero. Nonostante il gaming venga spesso descritto come un mercato da centinaia di miliardi di dollari, il pubblico che acquista console “tradizionali” resta sorprendentemente stabile. Ogni nuova generazione, infatti, si assesta sempre sugli stessi numeri. Per Layden, continuare a puntare solo su hardware sempre più potenti non è la soluzione. Serve un cambio di paradigma. Nel corso di un’intervista al canale YouTube Pause for Thought, Layden ha spiegato che, sommando le vendite delle principali console di ogni generazione, il totale arriva quasi sempre a circa 250 milioni di unità. 🔗 Leggi su Game-experience.it

