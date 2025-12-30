Playstation adesso è ufficiale | milioni di utenti verranno tagliati fuori dal PS Plus

Da oggi, è ufficiale: il PS Plus si concentra maggiormente sui titoli esclusivi per PS5, riducendo la compatibilità con le console PS4. Questa trasformazione comporta che milioni di utenti che ancora utilizzano PS4 potrebbero trovarsi progressivamente esclusi dal servizio. La scelta riflette una strategia di focalizzazione sulle nuove tecnologie e sui giochi di ultima generazione, segnando un cambiamento importante nella proposta di Sony per l’abbonamento.

Era solo questione di tempo prima che accadesse, e adesso è ufficiale: il PS Plus diventerà sempre più dedicato agli utenti e alle produzioni esclusive PS5, tagliando gradualmente fuori dal servizio chi ancora lo utilizza con la cara, vecchia PS4. La nona generazione di console è stata contraddistinta da un avvio a rilento, complice sicuramente la difficoltà organizzativa causata dalla pandemia globale e la successiva crescita dell’inflazione che ha portato ad un aumento dei costi di produzione, distribuzione e vendita che ha reso meno appetibili le nuove console e i giochi. Questa situazione di impasse ha spinto i grandi player del mercato a tirare il freno a mano sul passaggio generazionale – in realtà Microsoft aveva già impostato un passaggio soft con due anni di produzioni cross platform – e questo ha rallentato l’uscita di titoli esclusivi per le nuove console e anche la percezione del vero e proprio salto generazionale. 🔗 Leggi su Esports247.it

