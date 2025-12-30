Plastica poetica quando il materiale più comune diventa design

La plastica, elemento diffuso e versatile, accompagna la nostra quotidianità senza attenzione. Dalla plastica semplice degli oggetti di uso quotidiano alle creazioni di design, questa materia si trasforma e si reinventa, dando vita a forme che, pur nella loro semplicità, rivelano una nuova estetica. Un esempio di come un materiale comune possa essere reinterpretato in modo originale e funzionale, arricchendo il nostro ambiente con eleganza sobria.

La plastica abita il nostro mondo contemporaneo in modo silenzioso e pervasivo. È un materiale che diamo spesso per scontato, presente in oggetti quotidiani e anonimi: una gruccia dimenticata nell'armadio, una paperella di gomma nella vasca da bagno, posate usa e getta utilizzate di fretta. Invisibile nella sua onnipresenza, la plastica accompagna la vita di tutti i giorni senza chiedere attenzione. Eppure, quando questo materiale così comune incontra lo sguardo di un designer, qualcosa cambia. La plastica smette di essere solo funzionale e rivela una dimensione inattesa, capace di unire estetica, sperimentazione e riflessione sulla materia.

