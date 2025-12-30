Pjanic | Juventus prendi Tonali | è fortissimo Milan Allegri è una garanzia | ecco perché

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Nella sua intervista esclusiva a 'Tuttosport', ha commentato l'importanza di Tonali per la Juventus, definendolo un talento fortissimo, e ha sottolineato la solidità del Milan di Allegri come garanzia di successo. Le sue parole offrono uno sguardo obiettivo sulle dinamiche attuali del calcio italiano.

