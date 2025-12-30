Pjanic | Juventus prendi Tonali | è fortissimo Milan Allegri è una garanzia | ecco perché

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Nella sua intervista esclusiva a 'Tuttosport', ha commentato l'importanza di Tonali per la Juventus, definendolo un talento fortissimo, e ha sottolineato la solidità del Milan di Allegri come garanzia di successo. Le sue parole offrono uno sguardo obiettivo sulle dinamiche attuali del calcio italiano.

Miralem Pjanic, classe 1990, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha annunciato a 'Tuttosport' il suo addio al calcio giocato: quindi, ha parlato dell'ex rossonero Sandro Tonali, di Massimiliano Allegri e del suo Milan in un'intervista in esclusiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

