Pjanic | Juventus prendi Tonali | è fortissimo Milan Allegri è una garanzia | ecco perché
Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Nella sua intervista esclusiva a 'Tuttosport', ha commentato l'importanza di Tonali per la Juventus, definendolo un talento fortissimo, e ha sottolineato la solidità del Milan di Allegri come garanzia di successo. Le sue parole offrono uno sguardo obiettivo sulle dinamiche attuali del calcio italiano.
Miralem Pjanic, classe 1990, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha annunciato a 'Tuttosport' il suo addio al calcio giocato: quindi, ha parlato dell'ex rossonero Sandro Tonali, di Massimiliano Allegri e del suo Milan in un'intervista in esclusiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pjanic: "Spalletti con Yildiz e... Tonali, Juve boom. Luciano una garanzia, Kenan classe e talento; Pjanic: Juventus, prenderei subito Tonali, perfetto per Spalletti.
Pjanic: "Juve, prendi Tonali e completa il centrocampo. Ma con Spalletti sei in buone mani"
Pjanic: "Spalletti con Yildiz e... Tonali, Juve boom. Luciano una garanzia, Kenan classe e talento" - Il bosniaco dal World Sports Summit di Dubai ufficializza il ritiro e disegna il futuro della sua vecchia squadra: "Nella rimonta bianconera c'è tutto il nuovo tecnico.
Pjanic: "Juventus, prenderei subito Tonali, perfetto per Spalletti" - L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La risalita della Juve in classifica non mi ha affatto sorpreso, anzi posso dire
#Pjanic: "La risalita della #Juventus in classifica non mi ha per nulla sorpreso, anzi posso dire che me lo aspettavo con l'arrivo di #Spalletti. Luciano a questi livelli è una garanzia. Ce ne sono pochi bravi come lui. Fa la differenza. La Juve grazie al lavoro di Sp
Pjanic: "Ho amato Roma, fu difficile dire addio. Zero titoli La Juventus era invincibile" Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul big match di
