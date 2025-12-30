Pjanic annuncia il ritiro | Ora mi godo la vita da papà alla Juventus qualche tifoso lo rivoleva

Miralem Pjanic ha annunciato il ritiro dal calcio durante il World Sports Summit di Dubai, dichiarando di voler ora dedicare più tempo alla famiglia. Dopo aver lasciato il calcio professionistico, alcuni tifosi della Juventus hanno espresso il desiderio di rivederlo in campo con la maglia bianconera. La sua carriera, iniziata in Bosnia e proseguita tra Roma, Juventus e Barcellona, si conclude con un passo importante verso nuove esperienze.

Ospite al World Sports Summit di Dubai, Miralem Pjanic ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona è stato informato che diversi tifosi bianconeri rivorrebbero il suo ritorno in maglia Juve. Ma Pjanic ha risposto: «Ho letto. Ma ormai io ho smesso: adesso mi godo il bimbo e faccio il papà». Pjanic: «A Spalletti non frega niente chi sei. Non guarda i nomi, guarda le prestazioni». Su Tuttosport: « Allegri sa entrare nella testa dei giocatori, li mantiene calmi durante la tempesta. Non è per caso se è uno degli allenatori più titolati della storia del calcio italiano: ci sono quelli che vincono e quelli che non vincono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

