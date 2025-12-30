Più fondi alle imprese piemontesi per certificarsi e crescere
La Regione Piemonte ha approvato un aumento di 9 milioni di euro, portando a 17 milioni di euro la dotazione complessiva per il programma
La Giunta regionale, su proposta degli assessori Andrea Tronzano e Matteo Marnati, ha approvato un incremento di 9 milioni di euro per la misura "Voucher certificazioni Pmi per competitività e sostenibilità", portando la dotazione complessiva a 17 milioni di euro.
