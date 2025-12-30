Più donne nel mondo della finanza Borse di studio mentor e tirocini

Promuovere la presenza femminile nel settore finanziario è fondamentale per favorire l’uguaglianza di opportunità. Attraverso borse di studio, programmi di mentorship e tirocini, si mira a supportare le donne nel loro percorso professionale e a sfatare gli stereotipi. L’educazione e l’allenamento sono strumenti chiave per ridurre il divario di genere e valorizzare il talento femminile nel mondo della finanza.

"Sappiamo bene che prescrizioni stereotipiche tengono le donne lontane dal mondo della finanza e impediscono di sviluppare il talento femminile, ma sappiamo anche che la consapevolezza, l'allenamento e l'educazione sul tema consentono di modificare credenze e percezioni erronee e diminuiscono il gap di genere". Così Raffaella Iafrate, docente di Psicologia sociale all'Università Cattolica e delegata del rettore alle Pari opportunità, spiega il metodo alla base del programma "Women in Finance" della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Tre i concetti chiave: "Superamento degli stereotipi e riconoscimento del valore della specificità femminile; valorizzazione dei talenti; promozione della consapevolezza".

