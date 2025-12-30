Il Teatro Verdi di Pisa inaugura il 2026 con un evento dedicato alla lirica italiana. Giovedì 1° gennaio alle 18 si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno, promosso dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con il Comune e il Lions Club Pisa Host. Un’occasione per celebrare la musica classica e dare il benvenuto al nuovo anno con un appuntamento culturale di rilievo.

Con un omaggio al canto lirico italiano il Teatro Verdi di Pisa apre le porte al 2026. Giovedì 1° gennaio alle 18 è in programma il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con Comune di Pisa e Lions Club Pisa Host. Sul palco del Verdi l’ Orchestra Giovanile della Toscana e il soprano Désirée Giove (foto) in sostituzione dell’annunciata Greta Doveri, assente per un’improvvisa indisposizione, diretti da Filippo Barsali presenteranno un florilegio di musiche e arie di Mozart, Donizetti, Verdi, Bellini, Rossini tratte da celebri opere (Nozze di Figaro, Don Pasquale, La traviata, La sonnambula, Don Giovanni, Così fan Tutte, il signor Bruschino). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa apre il ’26 con un omaggio alla lirica

