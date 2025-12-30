La Regione Liguria ha assegnato oltre 900 mila euro in finanziamenti per interventi antisismici su edifici strategici, destinati a ospitare le sedi del Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile. Questi interventi mirano a rafforzare la sicurezza e la resilienza delle strutture utilizzate in situazioni di emergenza, garantendo una risposta più efficace alle criticità sismiche nella regione.

E’ di oltre 900 mila euro il finanziamento complessivo stanziato da Regione Liguria per la realizzazione di interventi antisismici su edifici strategici che saranno utizzati come sedi del Coc (centro operativo comunale) della Protezione Civile. Nello spezzino è previsto anche un contributo per il rifacimento del ponte di Pignone. E’ arrivato ieri il via libera da parte dell’ente ligure, su proposta dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone, di 919 mila euro da suddividere in varie zone del territorio ligure per garantire il miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico oppure di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioggia di finanziamenti dalla Protezione Civile

Leggi anche: Arriva la pioggia sul casertano: allerta meteo della Protezione Civile

Leggi anche: Allerta meteo in 12 regioni: giovedì di pioggia e forti venti. Il bollettino della Protezione Civile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pioggia di finanziamenti dalla Protezione Civile; Aggiornamenti maltempo a seguito dell'allerta rossa n.123/2025; Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Allerta meteo oggi in 5 regioni per temporali: le previsioni meteo.

Nuovo veicolo per la Protezione civile: investimento di 100mila euro - Il Comune di Santa Fiora ha acquistato un nuovo mezzo polifunzionale destinato alla Protezione civile, per un investimento complessivo ... msn.com