Un nuovo incidente stradale si è verificato in Trentino, questa volta a Pinzolo, coinvolgendo una giovane donna investita mentre attraversava la strada. Dopo l’incidente di ieri in viale Verona, che ha riguardato due persone, di cui una in condizioni critiche al Santa Chiara di Trento, si registra un ulteriore episodio che sottolinea l’importanza di maggiore attenzione sulla viabilità locale.

Dopo quello di ieri in viale Verona, con due persone – una particolarmente grave – finite al Santa Chiara di Trento, un altro investimento è avvenuto in Trentino. È successo nel primo mattino di oggi, martedì 30 dicembre, a Pinzolo.Secondo quanto ricostruito, tra le 7:30 e le 7:40, una donna di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Pinzolo, giovane donna falciata mentre attraversa la strada

Leggi anche: Teramo, 58enne falciata e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata della strada

Leggi anche: Falciata da un pirata della strada mentre attraversa col fidanzato: “Pensavano fossi morta, non sentivo più le gambe”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forza venite gente… martedì 30 dicembre ore 21.00 al Paladolomiti Pinzolo - facebook.com facebook