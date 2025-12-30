Piloda Group raccolti 40.000 euro per UNICEF

Piloda Group ha organizzato un evento dedicato alla raccolta di fondi a favore di UNICEF, con l’obiettivo di sostenere la costruzione di scuole e l’acquisto di banchi in Costa d’Avorio. Grazie alla partecipazione di numerosi donatori, sono stati raccolti 40.000 euro, contribuendo a migliorare l’accesso all’istruzione dei bambini in quella regione. Questo impegno riflette l’attenzione di Piloda Group verso le iniziative di solidarietà e sviluppo.

Durante l’evento, promosso da Piloda Group, sono stati raccolti 40.000 euro per UNICEF per la costruzione di scuole e banchi in Costa d’Avorio. Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e della partecipazione ha trasformato la storica Galleria Borbonica di Napoli in un luogo simbolo di generosità e responsabilità sociale. L’evento, promosso da Piloda Group, network . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Piloda Group, raccolti 40.000 euro per UNICEF Leggi anche: Sport e tanta beneficenza. Raccolti oltre 14.000 euro Leggi anche: Solidarietà, raccolti 20.000 euro per 'Sos villaggi dei bambini' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Piloda Group, raccolti 40.000 euro per Unicef per la costruzione di scuole e banchi in Costa d'Avorio - Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e della partecipazione ha trasformato la storica Galleria Borbonica di Napoli in un luogo simbolo di generosità ... ilmattino.it

Piloda Group, rebranding alla conquista dei i mercati internazionali - Una storia di imprenditoria napoletana che guarda al futuro, rimanendo fedele ai propri valori di artigianalità, eccellenza e innovazione ma strutturandosi per le sfide che arriveranno sui mercati ... ilmattino.it

Dall’edilizia alle barche per la Guardia costiera, la corsa di Piloda group - Quasi 30 anni fa, nel 1997, il porto di Genova svendette un super bacino di carenaggio galleggiante (lungo 350 metri, largo 80 e alto 25 e capace di operare su navi fino a 100mila tonnellate) a ... ilsole24ore.com

Piloda Group wishes you a Christmas of peace and joy. At this special time of year, we would like to sincerely thank you for the trust and collaboration you have shown us. The relationships we have built, founded on loyalty and mutual respect, are at the heart o - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.