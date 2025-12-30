Piloda Group raccolti 40.000 euro per UNICEF

Piloda Group ha organizzato un evento dedicato alla raccolta di fondi a favore di UNICEF, con l’obiettivo di sostenere la costruzione di scuole e l’acquisto di banchi in Costa d’Avorio. Grazie alla partecipazione di numerosi donatori, sono stati raccolti 40.000 euro, contribuendo a migliorare l’accesso all’istruzione dei bambini in quella regione. Questo impegno riflette l’attenzione di Piloda Group verso le iniziative di solidarietà e sviluppo.

Durante l’evento, promosso da Piloda Group, sono stati raccolti 40.000 euro per UNICEF per la costruzione di scuole e banchi in Costa d’Avorio. Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e della partecipazione ha trasformato la storica Galleria Borbonica di Napoli in un luogo simbolo di generosità e responsabilità sociale. L’evento, promosso da Piloda Group, network . 🔗 Leggi su 2anews.it

