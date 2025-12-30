Pignarûl di Basaldella

Il Pignarûl di Basaldella è una tradizione che si svolge ogni anno a Campoformido, promossa dal Gruppo Insieme con il patrocinio della Città e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. La manifestazione, giunta alla sua trentaquattresima edizione, si terrà martedì 6 gennaio 2026, offrendo un'occasione di incontro e di valorizzazione delle radici locali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.