Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre

Il commissario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio, Girolamo Pettrone, ha confermato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Benevento per il recupero completo del Palazzo di piazza Federico Torre. Questa iniziativa mira a valorizzare l’edificio e a renderlo fruibile al meglio per la comunità, in risposta alla proposta avanzata dal sindaco Clemente Mastella. Un impegno condiviso per il rilancio del patrimonio storico e culturale della città.

Il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sulla proposta di un'iniziativa comune tra i due Enti per recuperare nella sua interezza il Palazzo Camerale di piazza Federico Torre al fine di dare la possibilità alla cittadinanza di usufruirne al meglio. E a tal proposito ha anche informato il sindaco Mastella che la ditta incaricata dalla Camera di Commercio ha già provveduto a sgomberare i vari ambienti del materiale non funzionale al recupero ed entro il prossimo mese di gennaio eliminerà tutti i tubolari afferenti la facciata.

