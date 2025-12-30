Piazza Cittadella il Tribunale | Infondato il ricorso del concessionario sulle penali
Il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso del concessionario riguardante le penali relative a Piazza Cittadella, confermando la correttezza delle decisioni dell’Amministrazione comunale. La sentenza evidenzia come l’operato del Comune sia stato conforme alle disposizioni contrattuali, rafforzando la legittimità delle azioni intraprese nell’ambito del progetto. La vicenda conclude un contenzioso importante per la gestione e lo sviluppo della zona.
Il Tribunale di Piacenza ha accolto il reclamo presentato dal Comune di Piacenza nell’ambito del contenzioso relativo al progetto di Piazza Cittadella, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale in merito all’applicazione delle penali contrattuali nei confronti della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Piazza Cittadella e parcheggi, il giudice sospende la risoluzione del contratto
Leggi anche: Mase, in Campania record procedimenti penali come parte offesa: boom Tribunale Vallo della Lucania
Cittadella, per il progetto incarico diretto a una realtà «di rilievo internazionale» - L’annuncio di Tarasconi: «Si occuperà del progetto di fattibilità per la superficie della piazza» ... ilpiacenza.it
Piazza Cittadella, partono i lavori di restauro delle porte d’ingresso: cambia la viabilità - Sarà Ars Restauri di Bergamo a occuparsi degli imminenti lavori di restauro degli ingressi di piazza Cittadella: cominceranno nei prossimi giorni gli interventi che il Comune di Bergamo ha pianificato ... ecodibergamo.it
Carico e scarico in piazza della Cittadella «Un problema, ma mancano alternative» - Lo dicono gli operatori commerciali e ne è consapevole il Comune di Bergamo che tra le ipotesi di assestamento ... ecodibergamo.it
Il centro destra in consiglio comunale rileva omissioni ed annunci edulcorati nell’intervento del sindaco Tarasconi https://www.piacenzadiario.it/conferenza-di-fine-anno-del-sindaco-dai-rifiuti-a-piazza-cittadella-il-centrodestra-attacca/#sindaco #piacenza #bila - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.