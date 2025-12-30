Piazza Cittadella il Tribunale | Infondato il ricorso del concessionario sulle penali

Il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso del concessionario riguardante le penali relative a Piazza Cittadella, confermando la correttezza delle decisioni dell’Amministrazione comunale. La sentenza evidenzia come l’operato del Comune sia stato conforme alle disposizioni contrattuali, rafforzando la legittimità delle azioni intraprese nell’ambito del progetto. La vicenda conclude un contenzioso importante per la gestione e lo sviluppo della zona.

