Piano urbanistico generale Ricorsi a Castello e Dozza Il Circondario davanti al Tar

Il Circondario si appresta a sostenere davanti al Tar i ricorsi presentati contro l’approvazione definitiva del Piano urbanistico generale (Pug) adottato recentemente dai dieci Comuni dell’area imolese. Tra ricorsi a Castello e Dozza, l’obiettivo è tutelare la validità e la coerenza del progetto urbanistico, garantendo un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio. La discussione rappresenta un passo importante per definire le future strategie di pianificazione locale.

Il Circondario si prepara a difendere in sede giudiziaria il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) adottato nei mesi scorsi dai dieci Comuni del territorio imolese in vista della sua approvazione definitiva. L'ente di via Boccaccio ha infatti disposto l'affidamento diretto del servizio di tutela e assistenza legale per i ricorsi presentati al Tar dell'Emilia-Romagna contro alcune delibere legate all'adozione del Pug. Il provvedimento nasce a seguito di tre distinti ricorsi notificati nella parte finale del 2025. Il primo, acquisito al protocollo il 29 ottobre, riguarda l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale di Castel San Pietro Terme relative all'accordo territoriale e agli accordi operativi per gli ambiti produttivi sovracomunali del Circondario, oltre che all'adozione del Piano urbanistico generale intercomunale.

