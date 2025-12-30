Il concerto previsto al Piano il 30 dicembre non si terrà. L’assessore chiarisce che l’evento non è mai stato ufficialmente programmato, motivo per cui non è stato cancellato. La comunicazione ufficiale conferma l’assenza di qualsiasi atto formale o impegno riguardante la manifestazione, eliminando così ogni dubbio sulla sua eventuale svolgimento o rinvio.

Niente festa e concerto al Piano il 30 dicembre, arrivano le spiegazioni dell'assessore: "Non è saltato nulla, un concerto o altro ancora, semplicemente perché non c'era e non c'è alcun atto ufficiale che indicava quell'evento. Tutta questa confusione è stata fatta per un pour parler ufficioso che però non aveva alcuna base di ufficialità e di certezze". Angelo Eliantonio allontana da sé e dalla giunta qualsiasi dubbio sulla vicenda dell'evento che avrebbe dovuto svolgersi stasera al Piano, per la precisione in corso Carlo Alberto. A fine novembre, in occasione della presentazione dell'edizione 2025 di 'Ancona che brilla', ossia il natale anconetano, lo stesso Eliantonio aveva ipotizzato la possibilità di un evento collaterale al grande concerto di Capodanno da tenersi alla vigilia di san Silvestro per regalare un altro appuntamento al quartiere su cui la giunta di centrodestra sta investendo molto da questo autunno: "Era un'idea, tutto qua, ma poi il lievitare dei costi per organizzare il concerto di capodanno in piazza Cavour hanno azzerato le risorse e reso impossibile organizzare quell'evento.

Piano, salta la festa: "In realtà non era mai stata prevista"

