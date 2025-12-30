Piace il presepe della Speranza

A Longiano, il Presepe della Speranza di Paolo Di Capua ha riscosso interesse tra i visitatori. Allestito nell’ex chiesa della Madonna di Loreto al Castello Malatestiano, l’opera comprende un grande cilindro in legno di tiglio e una mostra di sculture lignee e libri d’artista, creando un ambiente suggestivo e ricco di significato.

Il presepe contemporaneo, inserito nel circuito della manifestazione ' Longiano dei Presepi ', ha riscosso ampi consensi per la sua forza poetica e simbolica, così come la grande esposizione dedicata al Novecento, visitabile negli ambienti del Castello, che continua ad attrarre un pubblico numeroso e attento in un percorso che attraversa le principali esperienze artistiche del secolo scorso, offrendo al pubblico una lettura ampia e qualificata dell'arte del '900, elemento fondante dell'identità del Museo Fondazione Balestra.

Mondolfo, il presepe vivente della speranza. «Allestimento legato al Giubileo» - MONDOLFO Ultimi preparativi a Mondolfo per l’edizione 2025 di Presepepaese, il più grande presepio vivente della riviera adriatica per area interessata, coinvolgendo ... msn.com

Viaggio dalla sofferenza alla speranza. Ecco il maxi presepe allestito a Cigoli - Il tutto realizzato con particolare cura dei dettagli e con l’ultilizzo di tecnologie. msn.com

IL NATALE IN PIAZZA SAN PIETRO - Ecco il presepe della speranza

Questo e il mio piccolo presepe fatto con passione nei svariati anni, alcuni particolari li ho creati io, la scena che mi piace di più Maria e Giuseppe che cercano alloggio in ostello. - facebook.com facebook

TE PIACE 'O PRESEPE Alle 20 su Rai3 nuova puntata di #blob x.com

