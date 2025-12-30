Phantom ecco il singolo di Geolier e 50 Cent
È disponibile da stanotte alle 1:00 il nuovo singolo
Uno dei momenti più attesi nel rap game sta arrivando: “PHANTOM” di GEOLIER insieme a 50 CENT, fuori stanotte all’una. Il singolo, in uscita a Capodanno, segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre.Non è solo un feat. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent
Leggi anche: Geolier e 50 Cent, spunta in rete “Phantom”: spoiler o fake? Mistero sul brano virale
Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake?; UK ALBUM: N.ro 1 MICHAEL BUBLÉ – “Christmas”; Geolier e 50 Cent insieme in Phantom: ma qualcuno ha spiegato a Fifty che dovrà decifrare il napoletano tra autotune e ventimila effetti vocali?; Geolier e 50 Cent insieme nel nuovo album 'Tutto è possibile'.
Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent - 00 "Phantom" il singolo realizzato da Geolier insieme a 50 Cent. msn.com
GEOLIER esce questa notte “Phantom” il singolo con 50 CENT - Esce questa notte all’una PHANTOM il nuovo singolo di GEOLIER che lo vede in collaborazione con 50 CENT. newsic.it
Geolier annuncia oggi “Phantom” feat 50 Cent - Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto ... radiowebitalia.it
PHANTOM feat. 50 CENT - GEOLIER
Cyberpunk 2077 la fine di Phantom liberty. Buona fortuna Songbird anche se hai spezzato il cuore a V le hai indicato la strada da percorrere per farcerla , non fermarsi davanti a niente e nessuno. Al diavolo la Arasaka vi chiederà aiuto a Panam e agli Aldecal - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.