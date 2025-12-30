È disponibile da stanotte alle 1:00 il nuovo singolo

Uno dei momenti più attesi nel rap game sta arrivando: “PHANTOM” di GEOLIER insieme a 50 CENT, fuori stanotte all’una. Il singolo, in uscita a Capodanno, segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre.Non è solo un feat. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Phantom, ecco il singolo di Geolier e 50 Cent

Leggi anche: Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent

Leggi anche: Geolier e 50 Cent, spunta in rete “Phantom”: spoiler o fake? Mistero sul brano virale

