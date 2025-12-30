Petrachi ha trovato l’accordo | arriverà al Torino in estate

Il Torino ha raggiunto un accordo con Petrachi, che si prepara ad arrivare in estate. Il direttore sportivo continua a cercare un difensore, con l’obiettivo di rinforzare la squadra sia durante la sessione di mercato invernale sia in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il marocchino Aboukhlal sta per lasciare il club, mentre le strategie di mercato proseguono senza sosta.

Il Ds granata continua la caccia al difensore. In partenza il marocchino Aboukhlal Petrachi lavora quasi senza sosta per rinforzare il Torino adesso, ovvero a gennaio, come in prospettiva futura. In tal senso vanno registrate le voci provenienti dalla Colombia che danno praticamente per concluso l'ingaggio di una promessa del calcio sudamericano. Parliamo di Feder Rivas, terzino sinistro colombiano in scadenza con l' Atletico Nacional. Il Ds granata avrebbe raggiunto un accordo con il classe 2008 in vista della prossima stagione.

