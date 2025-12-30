Nero, un cane che trascorreva da dodici anni in canile, è deceduto a causa del trauma subito durante l’esplosione di petardi nelle vicinanze. Questo episodio evidenzia i rischi associati ai botti durante le festività e l’importanza di adottare comportamenti responsabili per proteggere gli animali. La storia di Nero ci invita a riflettere sulla tutela degli animali e sulla necessità di rispettare il loro benessere.

Aspettava una famiglia da dodici anni ed è morto in canile, nel suo box, a causa di alcuni petardi fatti scoppiare vicino alla struttura che lo ospitava. Il cuore di Nero, un meticcio di quasi dodici anni, trovato in strada quando era poco più che un cucciolo, non ha retto. A dare la triste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Petardi vicino al canile. Muore di paura Nero, aspettava una famiglia da 12 anni

