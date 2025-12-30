Perugia maxirissa tra immigrati in un autogrill | un uomo investito cos' è successo

A Perugia, domenica sera, si è verificata una rissa tra immigrati in un autogrill di Sant’Andrea delle Fratte, vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’evento, avvenuto intorno alle 18.45, ha coinvolto diverse persone nel bar annesso alla zona di servizio, durante la quale un uomo è stato investito. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui dettagli dell’incidente.

A Perugia, nella serata di domenica, intorno alle 18.45, una violenta rissa è scoppiata in un'area di servizio a Sant'Andrea delle Fratte, vicino all'ospedale Santa Maria della Misericordia, coinvolgendo numerose persone in un bar annesso.I carabinieri e gli agenti della Questura sono intervenuti rapidamente, arrestando in flagranza 11 individui – di età tra i 19 e i 31 anni, di origine albanese, macedone e romena – residenti in vari comuni tra le province di Perugia e Terni (Montegabbione, Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle). Cinque di loro hanno precedenti di polizia, anche per reati simili.

