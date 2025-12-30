Perugia maxirissa a bastonate tra stranieri | 11 arresti

A Perugia si è svolta una violenta rissa tra stranieri, che ha portato all’arresto di 11 persone. Tra gli arrestati, cinque hanno precedenti per reati analoghi, mentre un minorenne di 17 anni è stato denunciato a piede libero. L’episodio evidenzia le tensioni legate alla convivenza e alla sicurezza nel territorio, richiamando l’attenzione sulle dinamiche sociali e sulle misure di prevenzione.

Prato, maxi-rissa tra stranieri in pieno giorno: volano pugni, calci e bastonate - La colluttazione, a suon di calci, pugni e bastonate, è nata a seguito di un alterco tra ... ilgiornale.it

La lite, avvenuta in un'area di servizio alle porte di Perugia, sarebbe scoppiata per futili motivi. Sul posto gli inquirenti, che hanno ricostruito l'accaduto e arrestato le persone coinvolte nella rissa #perugia #areadiservizio #maxirissa #futiliMotivi #ildifforme - facebook.com facebook

Maxirissa tra immigrati in un’autogrill a Perugia: undici arrestati e diversi feriti. Un uomo investito nella colluttazione x.com

