Perugia maxirissa a bastonate tra stranieri | 11 arresti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si è svolta una violenta rissa tra stranieri, che ha portato all’arresto di 11 persone. Tra gli arrestati, cinque hanno precedenti per reati analoghi, mentre un minorenne di 17 anni è stato denunciato a piede libero. L’episodio evidenzia le tensioni legate alla convivenza e alla sicurezza nel territorio, richiamando l’attenzione sulle dinamiche sociali e sulle misure di prevenzione.

Cinque di loro hanno precedenti di polizia, anche per reati simili. Un minorenne di 17 anni è stato invece denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

