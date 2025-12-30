Perugia maxirissa a bastonate tra stranieri | 11 arresti
A Perugia si è svolta una violenta rissa tra stranieri, che ha portato all’arresto di 11 persone. Tra gli arrestati, cinque hanno precedenti per reati analoghi, mentre un minorenne di 17 anni è stato denunciato a piede libero. L’episodio evidenzia le tensioni legate alla convivenza e alla sicurezza nel territorio, richiamando l’attenzione sulle dinamiche sociali e sulle misure di prevenzione.
Cinque di loro hanno precedenti di polizia, anche per reati simili. Un minorenne di 17 anni è stato invece denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
