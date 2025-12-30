Perugia la cessione di Giunti si avvicina Padova ricapitalizza | l’affare può andare in porto

A Perugia si avvicina la cessione di Giunti, mentre a Padova la ricapitalizzazione permette al club di agire sul mercato di gennaio. I soci di minoranza hanno formalizzato le disposizioni necessarie per garantire libertà di movimento alla società, in vista di possibili sviluppi futuri. Un passo importante per entrambe le realtà sportive, che potrebbero modificare gli scenari delle rispettive stagioni.

"Il calcio Padova rende noto che i soci di minoranza hanno effettuato le necessarie disposizioni affinché il club possa operare liberamente sul mercato di gennaio ". Uno degli ostacoli che frenavano il passaggio di Giovanni Giunti al Padova è superato. I soci hanno ricapitalizzato e adesso il diesse Mirabelli può andare a pescare sul mercato. L’altro ostacolo da superare è quello legato alla richiesta del Perugia (apparsa esagerata) ma da più parti arrivano conferme che la cessione del centrocampista al club di B avverrà. Intanto Giovanni Giunti ieri, alla ripresa della preparazione, ha svolto un lavoro differenziato, si può quasi con certezza affermare che domenica, contro il Guidonia, non sarà a disposizione del tecnico Giovanni Tedesco a causa della trattativa in essere con il Padova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

