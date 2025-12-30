Perugia Il messaggio di fine anno della presidente Proietti | Il futuro non si attende si governa insieme

Il messaggio di fine anno della presidente Proietti a Perugia riflette sul percorso compiuto e sulle sfide future. Un bilancio delle attività svolte nel 2023 e un’occhiata alle priorità della Regione per il nuovo anno, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le questioni e guidare il progresso in modo responsabile.

Un bilancio del lavoro svolto e uno sguardo rivolto alle sfide che attendono la Regione nel nuovo anno. È questo il cuore del messaggio di auguri per il 2026 della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che traccia il profilo di un 2025 segnato da "scelte importanti" e da un impegno condiviso per rafforzare i servizi pubblici e ricostruire fiducia tra istituzioni e cittadini. Nel suo intervento, la presidente ha ricordato come l'anno che si chiude sia stato dedicato a rimettere ordine in settori strategici, a partire dalla sanità, con il recupero di ritardi storici come l'adozione del piano socio-sanitario, assente dal 2009.

