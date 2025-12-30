Perugia Il messaggio di fine anno della presidente Proietti | Il futuro non si attende si governa insieme

Da laprimapagina.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio di fine anno della presidente Proietti a Perugia riflette sul percorso compiuto e sulle sfide future. Un bilancio delle attività svolte nel 2023 e un’occhiata alle priorità della Regione per il nuovo anno, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le questioni e guidare il progresso in modo responsabile.

Un bilancio del lavoro svolto e uno sguardo rivolto alle sfide che attendono la Regione nel nuovo anno. È questo il cuore del messaggio di auguri per il 2026 della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che traccia il profilo di un 2025 segnato da “scelte importanti” e da un impegno condiviso per rafforzare i servizi pubblici e ricostruire fiducia tra istituzioni e cittadini. Nel suo intervento, la presidente ha ricordato come l’anno che si chiude sia stato dedicato a rimettere ordine in settori strategici, a partire dalla sanità, con il recupero di ritardi storici come l’adozione del piano socio-sanitario, assente dal 2009. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

perugia il messaggio di fine anno della presidente proietti il futuro non si attende si governa insieme

© Laprimapagina.it - Perugia. Il messaggio di fine anno della presidente Proietti: “Il futuro non si attende, si governa insieme”

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI

Leggi anche: Mentre (alcuni) leader del mondo si incontrano per parlare di clima, i loro alter ego carnevaleschi sbadigliano, in pigiama, poco distante. Chiarissimo il messaggio: sulla gravità della situazione, chi ci governa sta ancora dormendo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale, gli auguri della Proietti: Anno intenso e impegnativo, ricco di lavoro vero e di scelte fatte con serietà; La proposta della Camera del Lavoro di Perugia: un patto per il governo pubblico dello sviluppo e la qualità del lavoro; Perugia: le celebrazioni natalizie presiedute dall'arcivescovo Maffeis; Time out torna on-air, di cosa parliamo oggi: dal bilancio della giunta regionale all'almanacco sulla pallavolo umbra.

perugia messaggio fine annoPerugia, il bilancio di fine anno. La sindaca Ferdinandi: "Il 2025 è stato l'anno della realtà. Nel 2026 continueremo a lavorare in questa direzione" - la conferenza stampa di fine anno del comune di Perugia, a conclusione di un 2025 di intenso lavoro per l'amministrazione. corrieredellumbria.it

perugia messaggio fine annoPerugia, il bilancio di fine anno della Cgil: "La crisi è più strutturale. Calo demografico da combattere" - Ieri, nella sala Proietti della Cgil di Perugia, si è tenuta la conferenza stampa di fine anno della Camera del Lavoro, un appuntamento che il segre ... corrieredellumbria.it

perugia messaggio fine annoConferenza stampa di fine anno della Provincia di Perugia, risultati e nuove sfide - "Le attività, i dati e i numeri che presentiamo oggi sono corposi e raccontano una realtà viva: le Province sono enti necessari, svolgono un lavoro enorme e sono presenti sui territori, affrontando re ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.