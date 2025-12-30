Perugia 2026 strade sicure Zuccherini | Asfaltati 30 km di vie Pronta nuova gara | investimento da 7milioni

Perugia 2026 investe sulla sicurezza stradale con 30 km di strade asfaltate e un nuovo bando da 7 milioni di euro. Zuccherini sottolinea l'impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare le vie cittadine, rispondendo alle richieste dei cittadini di strade più sicure e marciapiedi più accessibili. Questi interventi mirano a ridurre i rischi legati a buche e cattiva manutenzione, garantendo un ambiente urbano più sicuro per tutti.

Una delle richieste dei cittadini rivolte all'amministrazione comunale della sindaca Vittoria Ferdinandi è quella della sicurezza stradale: ovvero strade con meno buche e marciapiedi percorribili senza rischiare di cadere a causa della cattiva manutenzione. Tante richieste che si sono trasformate.

