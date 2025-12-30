Perin Genoa non c’è solo il bianconero nella lista del Grifone | rischiano di cambiare anche i piani del calciomercato Juve! Cosa succede
Il Genoa guarda al mercato dei portieri, con Perin come obiettivo principale. La società rossoblù desidera riportarlo in squadra, valutando anche un’alternativa in prestito. Questa situazione potrebbe influenzare i piani di calciomercato della Juventus, che dovrà gestire eventuali sviluppi nel reparto tra i due club. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma rappresenta un aspetto da monitorare in vista delle prossime settimane.
Perin Genoa, caccia al portiere: i rossoblù sognano il giocatore della Juve ma lavorano concretamente a quell’alternativa in prestito. Mancano ormai pochissimi giorni al fischio d’inizio ufficiale delle trattative, ma l’atmosfera del calciomercato invernale è già incandescente, con le dirigenze che si muovono freneticamente per anticipare la concorrenza. Al centro delle manovre più interessanti di queste ore c’è il club rossoblù, alla disperata ricerca di un profilo di assoluta affidabilità per blindare la propria porta in vista del girone di ritorno. Secondo le ultime notizie battute da Sky Sport, si sta delineando una strategia a doppio binario che coinvolge direttamente la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
