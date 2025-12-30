Perin al Genoa trattativa ai dettagli | intesa totale col portiere Tra i due club balla soltanto 1 milione Quando si può chiudere
Perin sta per lasciare la Juventus e tornare al Genoa, con un'intesa totale tra le parti. La trattativa è in fase avanzata e riguarda principalmente la cifra da definire, che differisce di un solo milione tra i club. La conclusione dell’accordo sembra ormai vicina, con le parti che si stanno avvicinando alla formalizzazione dell’accordo definitivo.
il trasferimento. Dopo sette stagioni vissute all’ombra della Mole, l’avventura di Mattia Perin con la Juventus è giunta ai titoli di coda, lo riporta Tuttosport. Il portiere, considerato da Luciano Spalletti il vero “influencer” e leader carismatico dello spogliatoio, ha atteso che la squadra ritrovasse l’armonia perduta prima di manifestare ufficialmente la volontà di cambiare aria. Nonostante la profonda stima del tecnico, le gerarchie stabilite sono state chiare: Michele Di Gregorio è il titolare inamovibile e per Perin non ci sarebbe stata l’alternanza sistematica vista nelle gestioni precedenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Perin Genoa, accordo tra il portiere e il Grifone: spinge per lasciare la Juve! Chiusura a un passo, ecco quando può arrivare
Leggi anche: Perin Genoa, l’affare col Grifone si scalda: il portiere spinge per lasciare subito la Juve! Tre i possibili sostituti individuati dal club: la lista
Perin al Genoa a una sola condizione posta dalla Juve: una mossa che può beffare Inter e Napoli; Perin-Genoa, accordo totale: la situazione; Genoa, forcing per Perin: c’è l’ok del giocatore, tocca alla Juve; Da Samardzic a Cancelo, passando per Perin: le 5 trattative che vi siete persi oggi.
Mercato Juve, Perin-Genoa: è fatta? I dettagli - Il Genoa è pronto a chiudere il prima possibile per il ritorno di Mattia Perin. msn.com
Il Genoa rivuole Perin ma l'ingaggio è un ostacolo importante: il punto sulla trattativa - Alla ricerca di un portiere titolare per la seconda parte di stagione, Mattia Perin della Juventus è oggi il primo obiettivo del Genoa per gennaio. tuttomercatoweb.com
Juve, Perin spinge per tornare al Genoa già da gennaio - Il portiere bianconero starebbe infatti spingendo con decisione per lasciare Torino già nella prossima finestra di mercato di g ... it.blastingnews.com
(TS) "Perin ha le valigie pronte per passare al Genoa ma balla ancora 1 milione tra offerta e richiesta" https://ow.ly/TRs550XQevA - facebook.com facebook
#Perin al #Genoa Il ds Diego #Lopez allo scoperto x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.