Perin al Genoa trattativa ai dettagli | intesa totale col portiere Tra i due club balla soltanto 1 milione Quando si può chiudere

Perin sta per lasciare la Juventus e tornare al Genoa, con un'intesa totale tra le parti. La trattativa è in fase avanzata e riguarda principalmente la cifra da definire, che differisce di un solo milione tra i club. La conclusione dell’accordo sembra ormai vicina, con le parti che si stanno avvicinando alla formalizzazione dell’accordo definitivo.

Juve, Perin spinge per tornare al Genoa già da gennaio - Il portiere bianconero starebbe infatti spingendo con decisione per lasciare Torino già nella prossima finestra di mercato di g ... it.blastingnews.com

(TS) "Perin ha le valigie pronte per passare al Genoa ma balla ancora 1 milione tra offerta e richiesta" https://ow.ly/TRs550XQevA - facebook.com facebook

#Perin al #Genoa Il ds Diego #Lopez allo scoperto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.