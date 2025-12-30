Pericolo ghiaccio sulle strade di Roma | in azione i mezzi spargisale

A Roma e provincia si segnala la presenza di ghiaccio sulle strade, con conseguenti rischi per la circolazione. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, a partire dalla serata di lunedì 29 dicembre sono stati messi in funzione i mezzi spargisale, al fine di ridurre il pericolo e mantenere le arterie stradali percorribili. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e guidare con prudenza.

Parabrezza e finestrini ghiacciati. Ma anche pericolo per le strade ghiacciate a Roma e provincia. Proprio al fine di rendere le arterie stradali percorribili sono entrati in azione a partire dalla serata di lunedì 29 dicembre i mezzi spargisale. Gli interventi sulla SS2Bis Cassia Veientana nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Pericolo ghiaccio sulle strade di Roma: in azione i mezzi spargisale Leggi anche: Arrivata la prima neve, in azione mezzi spalaneve e spargisale Leggi anche: Gelate notturne, primi mezzi spargisale già in azione in montagna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pericolo ghiaccio sulle strade di Roma: in azione i mezzi spargisale; Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 07 | 25. Meteo: San Silvestro e Capodanno, pericolo Ghiaccio. Gli aggiornamenti - Dalle alte latitudini artiche (zona compresa tra la Penisola Scandinava e la Russia) si metteranno in moto delle correnti d'aria gelide che provochera ... ilmeteo.it Capodanno gelido, con il freddo torna il pericolo del ghiaccio, ecco dove colpirà - facebook.com facebook #Meteo: #San #Silvestro e #Capodanno, pericolo #Ghiaccio. Gli aggiornamenti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.