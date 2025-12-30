Perdono il controllo in curva poi lo schianto fatale | morti due giovanissimi

Nelle ultime ore, un incidente stradale nel Tirolo ha causato la morte di due giovani, un ragazzo di 17 anni e uno di 18. L’incidente è avvenuto nei pressi di Prutz, lungo la strada di Passo Resia, e sembra essere stato causato dalla perdita di controllo in curva. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, sottolineando la pericolosità delle strade di montagna.

