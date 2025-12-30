Perdono il controllo in curva poi lo schianto fatale | morti due giovanissimi
Nelle ultime ore, un incidente stradale nel Tirolo ha causato la morte di due giovani, un ragazzo di 17 anni e uno di 18. L’incidente è avvenuto nei pressi di Prutz, lungo la strada di Passo Resia, e sembra essere stato causato dalla perdita di controllo in curva. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, sottolineando la pericolosità delle strade di montagna.
Tragedia sconvolgente quella avvenuta nelle scorse ore poco oltre il confine, nel Tirolo: in un incidente stradale sul versante austriaco della strada di Passo Resia, a Prutz, nei pressi di Landeck, un 17enne e un 18enne sono rimasti uccisi.A renderlo noto è l’agenzia di stampa austriaca Apa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
