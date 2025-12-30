Una ragazza di 16 anni, vittima di bullismo, ha perso 62 kg nel corso di un percorso di trasformazione. La sua storia evidenzia come motivazioni diverse possano spingere a intraprendere un percorso di perdita di peso, sia per ragioni di salute che per migliorare l’autostima. Questo esempio sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e supportivo nel percorso di cambiamento personale.

Ci sono mille ragioni per cui qualcuno potrebbe voler perdere peso. Potrebbe essere per motivi di salute, per poter indossare abiti di una certa taglia, o semplicemente per lo stigma sociale associato al sovrappeso. Per Josie Desgrand, un’adolescente australiana, è stato Instagram. A soli 16 anni, Josie pesava 127 kg e sapeva che qualcosa doveva cambiare. Insoddisfatta del proprio corpo, scorrendo il di Instagram e vedendo modelle magre e attraenti che le sorridevano, le veniva costantemente ricordato l’aspetto delle altre ragazze. Aveva già provato a seguire delle diete, ma non essendo riuscita a rispettarle era caduta in una spirale di autocommiserazione e cibo spazzatura in eccesso. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Perdita di peso scioccante: 16enne bullizzata perde 62 kg

