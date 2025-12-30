Perdiamo un campione assoluto Sport italiano in lutto se n’è andato troppo presto | l’addio

Il mondo dello sport italiano piange la perdita di un grande campione. A soli 57 anni, l’ex atleta ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel cuore di molti appassionati e professionisti del settore. La sua carriera e il suo esempio rimarranno un punto di riferimento per tutti. Un addio sobrio, ma carico di significato, a una figura che ha segnato un’epoca.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia che ha colpito profondamente il mondo sportivo. Purtroppo l’ex campione è morto all’età di 57 anni. Lo sport italiano piange la scomparsa del doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio, figura centrale sia come atleta sia come dirigente. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, lo ha ricordato con queste parole: “Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le reazioni; Canottaggio, Davide Tizzano è morto a 57 anni; Davide Tizzano, è morto a 57 anni il presidente della Federcanottaggio: vinse due ori olimpici; Davide Tizzano è morto, campione olimpico e presidente della Federcanottaggio.

