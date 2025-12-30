Perché un agente di polizia è stato sanzionato per aver ricevuto 60 mila euro da Mbappé

La Direzione generale della polizia nazionale francese ha sanzionato un agente per aver ricevuto un regalo di 60.000 euro da Mbappé, senza averlo comunicato come previsto dalle norme. Questa decisione mira a garantire trasparenza e integrità nel corpo di polizia, evitando conflitti di interesse e mantenendo la fiducia pubblica nelle istituzioni. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure di dichiarazione delle donazioni e dei regali.

La Direzione generale della polizia nazionale (DGPN) in Francia ha sanzionato un agente per non aver comunicato un regalo di 60.300 euro ricevuto da Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

