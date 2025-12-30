Perché l'ex olimpionico diventato boss dei Narcos aveva la più incredibile collezione di MotoGP mai vista

Ryan Wedding, ex olimpionico e ora figura di spicco nel mondo dei Narcos, ha collezionato una delle più vaste e rare collezioni di MotoGP e Superbike mai viste. Questa passione per le moto da corsa rappresentava per lui un simbolo di status e controllo, riflettendo il suo percorso personale e le sue scelte di vita. Un esempio di come le passioni possano attraversare confini diversi, mantenendo sempre un forte legame con la volontà di distinzione.

