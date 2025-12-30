Perché l'ex olimpionico diventato boss dei Narcos aveva la più incredibile collezione di MotoGP mai vista
Ryan Wedding, ex olimpionico e ora figura di spicco nel mondo dei Narcos, ha collezionato una delle più vaste e rare collezioni di MotoGP e Superbike mai viste. Questa passione per le moto da corsa rappresentava per lui un simbolo di status e controllo, riflettendo il suo percorso personale e le sue scelte di vita. Un esempio di come le passioni possano attraversare confini diversi, mantenendo sempre un forte legame con la volontà di distinzione.
Dalle Olimpiadi al narcotraffico, fino a una collezione di MotoGP (ma anche Superbike) senza precedenti: perché le moto da corsa erano il vero simbolo del potere di Ryan Wedding. 🔗 Leggi su Fanpage.it
